У Феодосії ображений водій підпалив ДАІ

У Феодосії (Крим) підпалили будівлю міської Державтоінспекції. На пожежі загинула одна людина - феодосієць, 1975 року народження, який, за попередньою інформацією, здійснив підпал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управлінні МНС України в Криму, пожежа сталася напередодні ввечері. «Пожежа виникла на другому поверсі в службовому приміщенні чергової кімнати», - йдеться в повідомленні МНС.

Співробітники ДАІ вжили заходи для гасіння пожежі. «Троє співробітників постраждали, один з них (начальник ДАІ Феодосії) у тяжкому стані доставлений у реанімаційне відділення 6-ї міської лікарні Сімферополя», - повідомили в кримському Главку МНС.

Підпал у Феодосійському відділі ДАІ скоїв ображений водій, повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

"До приміщення відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території міста Феодосії увійшов невідомий, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на другому поверсі будівлі почав обливати стіни легкозаймистою рідиною. При появі в коридорі начальника зазначеного відділу невідомий облив себе та його вказаною рідиною й підпалив", - йдеться у повідомленні.

Вжитими заходами загорання було ліквідовано через сорок хвилин. Після гасіння пожежі в коридорі було знайдено обгорілий труп правопорушника.

Як повідомляє ДЗГ, попередньо встановлено, що 8 травня о 2.30 працівниками ДАІ стосовно згаданого громадянина було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння), а його автомашину ВАЗ поставлено на штрафмайданчик.

У результаті пожежі та під час евакуації з другого поверху зазначеної будівлі отримали опіки тіла, отруєння чадним газом й тілесні ушкодження начальник відділу ДАІ та ще сім працівників цього підрозділу. Трьох працівників ДАІ госпіталізовано. Вогнем пошкоджено близько 100 кв. метрів вказаного приміщення.