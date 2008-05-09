Ющенко знайшов головний біль для керівництва Криму та губернаторів
Президент дав 10 днів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від керівництва Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій терміново вжити спільно з територіальними управліннями органів внутрішніх справ та інших органів виконавчої влади невідкладних заходів, спрямованих на активізацію оперативно-профілактичної діяльності на автошляхах, посилення контролю за дорожньо-транспортною дисципліною.
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідного листа Президент надіслав сьогодні голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. У листі В.ЮЩЕНКО звертає увагу на ситуацію, що склалася на автошляхах країни. Він підкреслює, що заходи щодо забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров`я громадян, які вжиті Державною автомобільною інспекцією МВС України, дали певні позитивні результати.
Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, протягом останнього місяця порівняно з попереднім значно збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Особливе занепокоєння, підкреслює Президент України, викликає резонансність, тяжкість, рецидивність та зухвала поведінка осіб, що їх скоїли.
Про результати вжитих заходів глава держави просить поінформувати його особисто у 10-денний термін