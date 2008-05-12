Тарасюк відповів рішенням Радбезу ООН на «казки Лужкова»

Рішення щодо заборони в’їзду меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ в Україну є «цілком законним, і він до цього впевнено і послідовно йшов».

Про це сказав в інтерв’ю журналістам голова комітету ВР з питань європейської інтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

Він зазначив, що заяви Ю.ЛУЖКОВА щодо Севастополя «можна кваліфікувати як посягання на територіальну цілісність України». Він підкреслив, що такі висловлювання «суперечать духу і букві великого договору про дружбу, партнерство і співробітництво України і Російської Федерації, вони суперечать рішенню Ради безпеки ООН».

Б.ТАРАСЮК нагадав, що 20 липня 1993 року Рада безпеки ООН прийняла рішення, згідно з яким рішення російського парламенту щодо статусу м. Севастополя вважати недійсним і таким, що не має правових наслідків.

Він нагадав, що тоді Рада безпеки ООН заявила, що рішення суперечить не тільки двостороннім угодам між Україною та РФ, а воно суперечить і цілям, принципам та статуту ООН. Б.ТАРАСЮК висловив переконання, що будь-який орган, який розглядатиме питання, буде керуватися рішеннями ООН. Він наголосив, що «все це вигадки і казки пана ЛУЖКОВА стосовно передачі справи у міжнародний суд».

Він додав, що навіть якщо офіційно російська влада «наважиться передати це питання в міжнародний суд, то, по-перше, вона повинна апріорі визнати обов’язковість рішення міжнародного суду ООН в Гаазі, чого Росія не визнає, а по-друге, я однозначно можу сказати, що російська сторона програє цей суд».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ працівники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи в Севастополі на концерті з нагоди 225 річниці заснування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ зазначив: «Севастополь 1948 року було виділено як місто, що увійшло в підпорядкування державі. 1954 року Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

Сьогодні, 12 травня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

За її словами, оскільки громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності, відтепер мерові Москви заборонено в`їзд в Україну.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, СБУ з`ясовує всі обставини провокаційних висловів Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання "брудних коштів" на території Севастополя.