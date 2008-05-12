Тема програми Re:Акція - «Кримська «Аврора»-2017»

Сьогодні о 19.15 на “5-му каналі” розпочнеться програма “Re:Акція”, тема якої: «Кримська «Аврора»-2017». У програмі візьмуть участь народні депутати Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (Партія регіонів) та Олесь ДОНІЙ (НУ-НС). Також учасниками програми будуть експерти Олег ЯЦЕНКО (голова «Студентського братства» та Євген ЛУПАКОВ (заступник голови Спілки офіцерів України), а також провідні журналісти. ”Re:Акція” є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, ”5-го каналу”, радіо ”106 FМ” та холдингу «Главред-медіа».

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