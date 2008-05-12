Деякі організації Севастополя закликали міськраду дати оцінку заявам Лужкова

Деякі громадські організації Севастополя закликали голову міської ради Валерія САРАТОВА дати публічну оцінку висловлюванням мера Москви Юрія ЛУЖКОВА щодо статусу міста-героя Севастополя.

Як йдеться у переданому УНІАН відкритому листі Севастопольської міської організації «Просвіта» (лист підписав голова організації Володимир ПРОЦЕНКО) і Севастопольського регіонального представництва Фонду розвитку громадянського суспільства (лист підписала голова цієї організації Наталія СМІРИНСЬКА), „11 травня під час візиту мера Москви Ю.ЛУЖКОВА в наше місто цією посадовою особою у черговий раз були у публічній формі висловлені територіальні претензії до нашої з Вами країни. Викликає подив, що у той час, коли голова Севастопольської міської державної адміністрації С.КУНІЦИН дав однозначну негативну оцінку подібним заявам Лужкова, Вашої позиції, як посадової особи органу місцевого самоврядування і громадянина України – нечутно”. “Замість цього, - зазначається в листі, - протягом декількох днів російські телеканали транслюють Ваші коментарі, сповнені захоплення діяльністю Ю.ЛУЖКОВА у Севастополі”.

Громадські організації закликали В.САРАТОВА, „як голову представницької влади міста та громадянина України, дати публічну оцінку ганебним висловлюванням Ю.ЛУЖКОВА щодо статусу міста Севастополя”. На думку авторів листа, „мовчання буде розцінено громадськістю, як відсутність позиції або ваша особиста негласна підтримка антиконституційних висловлювань іноземного політика, якому заборонено в’їзд в Україну”.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи у Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці заснування Чорноморського флоту РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилось невирішеним». Як відзначив Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло у підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, що їх має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

Сьогодні, 12 травня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України. За її словами, у зв`язку з тим, що громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності, відтепер меру Москви заборонено в`їзд в Україну.