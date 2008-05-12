У Сімферополі відсвяткують День Європи

17 травня в Сімферополі відбудеться святкування Дня Європи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, захід пройде на набережній річки Салгір. «На початку святкування Дня Європи на набережній відбудеться показове дефіле з прапорами Євросоюзу, країн Європи, прапорами забарвлення. Звучатимуть музичні твори європейських країн у виконанні Сімферопольського духового оркестру», - говориться в повідомленні. Потім відбудеться концертна програма за участю колективів національних товариств і установ культури Сімферополя. Також на набережній будуть встановлені павільйони національних товариств, що представляють Польщу, Грецію, Угорщину, Францію і Німеччину. «Павільйони будуть декоровані національною символікою (герб, прапор) і національним одягом, у них будуть розміщені інформаційні стенди», - повідомили в міськраді.

Крім того, в рамках заходу відбудеться вікторина «Країни Європи в Євросоюзі», переможці якої одержать подарунки.

Фіналом святкування Дня Європи в Сімферополі стане «Хоровод дружби» за участю колективів національних товариств, також прозвучать гімни України, Польщі, Греції, Угорщини, Франції і Німеччини.

У Сімферополі святкування Дня Європи організоване міськвиконкомом спільно з національно-культурними товариствами.