Cвяткування Дня Європи

17 травня. - 12.00-15.00. У Сімферополі відбудеться святкування Дня Європи.

На початку святкування Дня Європи відбудеться показове дефіле з прапорами Євросоюзу, країн Європи, прапорами забарвлення. Звучатимуть музичні твори європейських країн у виконанні Сімферопольського духового оркестру. Потім відбудеться концертна програма за участю колективів національних товариств і установ культури Сімферополя. Також будуть встановлені павільйони національних товариств, що представляють Польщу, Грецію, Угорщину, Францію і Німеччину. Павільйони будуть декоровані національною символікою (герб, прапор) і національним одягом, у них будуть розміщені інформаційні стенди. Крім того, в рамках заходу відбудеться вікторина «Країни Європи в Євросоюзі», переможці якої одержать подарунки.Фіналом святкування Дня Європи в Сімферополі стане «Хоровод дружби» за участю колективів національних товариств, також прозвучать гімни України, Польщі, Греції, Угорщини, Франції і Німеччини.

Захід пройде на набережній річки Салгір.