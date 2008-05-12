Москва вважає недружним кроком заборону Лужкову на в`їзд до України

Міністерство закордонних справ Росії розцінює як недружний крок рішення про заборону Юрію ЛУЖКОВУ на в`їзд до України.

Про це йдеться у коментарі МЗС РФ

"У Москві з подивом сприйняли рішення української влади про заборону Ю.М.ЛУЖКОВУ на в`їзд в Україну", - мовиться у коментарі.

"Мерові Москви невиправдано інкримінується якесь зазіхання на територіальну цілісність України. Ю.М.ЛУЖКОВ ніколи не припускався недружніх висловів щодо України. Він своїми практичними діями активно сприяє розвиткові відносин між двома державами", - заявляє МЗС Росії.

"Ю.М.ЛУЖКОВ висловив лише думку, яка, до речі, збігається з точкою зору більшості росіян, які болісно сприйняли розпад СРСР, що, як видається, жодним чином не є замахом на суверенітет України, - кажуть у російському МЗС. - У всій цій непристойній історії особливо насторожує таке: українська сторона укотре відмовляє російським громадянам в праві висловлювати свої погляди на наше спільне минуле і знову повернулася до хибної практики складання "чорних списків", обмежуючи в`їзд на територію України окремим громадянам Російської Федерації".

"Зазначене рішення української влади розцінюємо як недружній крок, що йде врозріз з обопільними зусиллями з вибудування атмосфери довіри і взаєморозуміння в російсько-українських відносинах", - підкреслює МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи у Севастополі, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилось невирішеним».

Як відзначив Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло у підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, що їх має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.

За її словами, у зв`язку з тим, що громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності, відтепер меру Москви заборонено в`їзд в Україну.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО називає законними та адекватними дії СБУ щодо Ю.ЛУЖКОВА.

В.ОГРИЗКО наголсив, що мова не йде про будь-які «чорні списки». За словами міністра, СБУ чітко обґрунтувала своє рішення щодо Ю.ЛУЖКОВА. «Ніяких чорних списків немає і не було ніколи. Це все вигадки відомих товаришів», - сказав він.