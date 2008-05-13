Меджліс хоче до осені почати будівництво Соборної мечеті

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ заявляє, що почати безпосереднє будівництво Соборної мечеті в Сімферополі планується вже до осені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, «Р.ЧУБАРОВ зазначив, що найближчим часом буде сформовано опікунську раду, яка через ЗМІ оголосить конкурс на кращий ескізний проект Соборної мечеті, а до осені вже заплановано розпочати безпосереднє будівництво мечеті».

Як відомо, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. 10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) висловило обурення з цього приводу й звернулося до суду. 15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га по вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті. 28 лютого міськрада Сімферополя ухвалила рішення «на прохання жителів» і на підставі колективного звернення ряду установ визнати лісопарковою зоною ділянку землі по вул. Ялтинська, 22 й прилеглу до неї територію. Міськрада, задовольнивши протест прокуратури, скасувала рішення про виділення ділянки землі під мечеть по вул. Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю). При цьому міськрада порекомендувала ДУМК подати заявку на отримання землі по вул. Луговій, 6 для будівництва мечеті. Міськрада спробувала оскаржити рішення Госпсуду АРК у Севастопольському апеляційному господарському суді.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник Муфтія мусульман Криму із будівництва Джеміль БІБІШЕВ, севастопольський суд 17 квітня частково скасував рішення Господарського суду АРК, зобов`язавши Сімферопольську міськраду протягом 10-ти днів укласти договір оренди на ділянку по вулиці Ялтинській, 22 із ДУМК. «Ми зараз пакет документів підготували, додали копію суду й направили документи в міську раду на ім`я БАБЕНКА (мера Сімферополя – УНІАН). Міськрада направила документи в управління земельних ресурсів, зараз вони розглядають», - сказав Д.БІБІШЕВ. За його словами, якщо міськрада не дасть позитивну відповідь, то представники ДУМК із документами підуть у кадастровий центр. «Якщо не дадуть позитивну відповідь, ми беремо документи, йдемо в кадастровий центр, реєструємо - й земля вважається в оренді», - заявив заступник Муфтія Криму.

Він також повідомив, що люди продовжують приносити каміння на місце, де мусульмани планують побудувати мечеть (УНІАН: 12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція ”Від кожного – по одному каменю”. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично проходить захоплення землі).