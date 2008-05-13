Віце-спікер Держдуми: Росії все одно доведеться вирішувати проблему Криму

Віце-спікер Держдуми Любов СЛІСКА вважає, що українське керівництво виявило слабкість, заборонивши меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.

"Я думаю, що це прояв слабкості, насамперед, з боку українського керівництва - ЛУЖКОВ сказав те, що відповідає дійсності", - сказала віце-спікер Держдуми.

Вона зазначила, що проблему Криму "нам все одно доведеться вирішувати".

Віце-спікер Держдуми РФ вважає, що питання про статус Криму і, зокрема, Севастополя, цілком можуть бути поставлені, у тому числі, у відповідних міжнародних інстанціях.

"Важливо забезпечити його підтримку необхідними документами на такому рівні, щоб нас почули і щоб ми могли претендувати на позитивне рішення", - додала вона.

За словами віце-спікера, вона завжди вважала, що передача Криму в 1954 році була незаконним рішенням, прийнятим фактично одноосібно. Саме тому "деякі питання залишилися, і замість того, щоб оголошувати ЛУЖКОВА персоною нон-грата, непогано було б спочатку розібратися в цих спірних питаннях, співвіднести раніше прийняті рішення з нормами міжнародного права".

"Санкції завжди застосовувати легше, ніж відповідати за законом і шукати компроміси", - підкреслила Л.СЛІСКА.

За матеріалами Української правди