Синоптики обіцяють Криму до 23° тепла

Прогноз на 14-16 травня

14 травня (середа) в Криму вдень температура повітря буде 17-22° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с. 14 травня можливий дощ. Як повідомляє Укргідрометцентр, 15 травня (четвер) в Криму температура вдень 17-22° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Без опадів. 16 травня (п`ятниця) на півострові вдень 18-23° тепла, вночі 7-12° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Без опадів.

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