«Гетьман Сагайдачний» прибув до бази НАТО на острові Крит

Флагман Військово-Морських Сил ЗС України фрегат “Гетьман Сагайдачний” прибув до військово-морської бази логістичного забезпечення НАТО “Суда-Бей”, що розташована на грецькому острові Крит.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служба Міністерства оборони України, з цієї бази корабель на початку червня має вирушити на патрулювання Середземного моря у рамках антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”.

За словами командира “Гетьмана Сагайдачного” капітана 3-го рангу Антона ГАЛУНОВА, здійснивши перехід до острову Крит, екіпаж фрегата успішно впорався з першим із поставлених на час бойової служби завдань.

Також А.ГАЛУНОВ повідомив, що на базі український фрегат візьме участь у низці заходів, організованих командуванням НАТО, зокрема, пройде відповідну сертифікацію. Після цього судно знову вийде у море для безпосереднього виконання завдань операції “Активні зусилля”, а саме моніторингу морських перевезень.

Як повідомлялось, 10 травня фрегат вирушив із Севастополя у Середземне море для участі у бойовому чергуванні в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

***Фрегат «Гетьман Сагайдачний» побудовано у 1993 році на суднобудівному заводі „Залив” (Керч).

Практична фаза операції „Активні зусилля” розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції НАТО “Активні зусилля” – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням суден в зоні проведення операції.

Україна стала другою з країн – нечленів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Основні форми участі ЗСУ в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу ВМС Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗСУ для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

В операції «Активні зусилля» торік брали участь корвети ВМС України «Тернопіль» та «Луцьк».