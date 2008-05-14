Лужков гне свою лінію

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що Україна ”боїться його появи” в Криму і Севастополі тому, що ”кішка з`їла чуже”.

На думку мера, Росія повинна підтвердити статус Севастополя як російського міста, оскільки це, за його словами, відповідає ряду історичних документів. ”Ми зобов`язані підтвердити статус Севастополя як російського міста. Не може Росія забезпечити свої південні рубежі, не маючи Севастополя”, - сказав мер Москви в ефірі телеканала ТВЦ. Ю.ЛУЖКОВ знову повторив вислів, що в 1948 році Севастополь був виділений з Кримської області як військова база в статусі міста республіканського підпорядкування Російській Федерації. Мер заявив також, що в 1954 році Севастополь не увійшов до числа переданих Микитою Хрущовим Україні територій. За його словами, при передачі Криму Україні була порушена Конституція СРСР, оскільки повинен був проводитися загальнонародний референдум, а його не було. ”Чи є в України основа? Основ привласнити Крим і Севастополь ніяких не немає”, - вважає Ю.ЛУЖКОВ.

Ю.ЛУЖКОВ, коментуючи рішення про оголошення його персоною нон-грата за вислови про статус Севастополя, сказав: ”Мене не налякаєш, рот мені закрити не можуть і не змогли”.

Як повідомлялося, 11 травня в Севастополі на торжествах з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя "залишилося невирішеним", і Росія це питання вирішуватиме на користь свого "державного права".

СБУ 12 травня заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну.