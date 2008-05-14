В Лівадії відбудеться міжнародна конференція «Співдружність»

15–16 травня в Ялті, в Білому залі Лівадійського палацу, проходитиме Міжнародна конференція «Співдружність».

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК, мета форуму - активізація міжрегіональних відносин Автономної Республіки Крим з регіонами України і зарубіжних держав, зміцнення торговельно-економічної співпраці, встановлення нових ділових контактів.

Організатор конференції - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

У програмі форуму – пленарні засідання за участю керівників уряду автономії, профільної постійної комісії Верховної Ради АРК, «круглі столи» про перспективи розвитку міжрегіональної співпраці, торговельно-економічного і культурного обміну, виставки-презентації.

Початок роботи конференції 15 травня о 10:00.