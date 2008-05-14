Авторалі в Східному Криму загрожує рідкісним пернатим

Кримські екологи просять генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА не допустити проведення в середині травня в Східному Криму 1-го етапу кубка України з ралі-рейдів «Баха Залив трофі 2008».

Як сказано в переданій УНІАН заяві Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ», проведення авторалі завдасть втрат біологічній різноманітності Східного Криму і порушить природоохоронне законодавство України.

15-18 травня на території Ленінського району АРК планується проведення авторалі «Баха Затока трофі 2008» (організатор суднобудівний завод «Затока»). «Передбачуваний маршрут авторалі проходить південним узбережжям озера Чокрак, поблизу кордону регіонального ландшафтного парку «Караларський», урочищем Артезіан, урочищем Бабчицька балка, яке є зоною водозбору озера Чокрак. Проходження маршруту заболоченими землями є однією з цілей проведення авторалі в екстремальних умовах», - наголошується в заяві асоціації.

Екологи відзначають, що грязьове озеро Чокрак є лікувальним озером і охороняється як об`єкт загальнодержавного значення відповідно з Водним кодексом України. У травні 2008 року фахівцями – членами робочої групи із збереження біорізноманітності Східного Криму – в цьому регіоні живуть рідкісні види птахів, занесені до Червоної книги України.

«Саме у травні відзначається гніздування і висиджування пташенят птахів цих видів, - йдеться в заяві. - Проведення авторалі планованим організаторами маршрутом у травні призведе до неспокою значної кількості тварин (птахів і рукокрилих), занесених до Червоної книги України, знищення гнізд і пташенят, порушення водного режиму лікувального озера Чокрак. Буде порушено закони України «Про Червону книгу», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження», міжнародні угоди: Конвенція про охорону дикої флори і фауни і природних місцепроживань у Європі, Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, Угода про збереження кажанів у Європі.

У зв`язку з цим представники асоціації «Екологія і світ» звернулися до генпрокурора з проханням не допустити порушення природоохоронного законодавства України і вжити заходів з недопущення проведення в травні 2008 року 1-го етапу кубка України з ралі-рейдів «Баха Затока трофі 2008» територією Ленінського району півострова.

«Ми вважаємо, що проведення таких заходів можливе тільки після проведення екологічної експертизи, включаючи ретельні дослідження території передбачуваного маршруту і моніторингу співробітниками природоохоронних органів і фахівцями-біологами дотримання маршруту учасниками ралі під час його проведення», - заявили в асоціації.

Довідка УНІАН. Ралі-рейди - це автоспортивні змагання, що проходять пересіченою місцевістю (бездоріжжям) і дорогами загального користування, включають декілька спеціальних ділянок. Дистанції ралі-рейдів можуть становити від 1200 км до 6500 км.