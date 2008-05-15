«Кримському Титану» нанесли матеріальний збиток на 45 млн. грн.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу стосовно арбітражного керуючого «Сиваського аніліно-фарбового заводу».

Як ідеться в повідомленні прес-служби прокуратури автономії, ліквідатор протягом 2007 року в порушенні вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» провела відчуження цілої групи підприємств, які входили в структуру заводу: «Сиваський хімічний завод», «Сиваш-енерго», «Сиваський ремонтно-механічний завод».

Як повідомляє прес-служба УБОЗ, в ході перевірки ВАТ «Кримський Титан» працівники УБОЗ виявили, що підприємству завдано збитків на суму близько 45 мільйонів гривень. «Як встановили оперативники УБОЗ, ліквідатор ВАТ «Сиваський анилино - фарбовий завод», діючи на користь третіх осіб, порушуючи законодавство України, здійснила відчуження майнових активів підприємства - банкрота на дану суму, що нанесло боржникові і його основному акціонерові ЗАТ «Кримський Титан» великий матеріальний збиток», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами УБОЗ Прокуратура АРК порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 221 (незаконні дії при банкрутстві) КК України.