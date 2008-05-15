Тимошенко поставила нездійсненне завдання?

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКІДА вважає, що до червня істотне скорочення інфляції здійснити не вдасться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.

“Я не думаю, що до початку червня достатньо часу, щоб зробити якісь цифрові зміни щодо інфляції”, - заявив він, коментуючи на прохання УНІАН намір прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО просити Президента звільнити губернаторів областей, в яких за підсумками травня буде найвища інфляція.

В.ПЛАКІДА зазначив, що для боротьби з інфляцією необхідна спільна стратегія дій як губернаторів, так і уряду, Президента і Верховної Ради.

У свою чергу голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СИЛЕНКОВ на прес-конференції зазначив, що в ході вчорашнього тригодинного обговорення в Кабміні питання інфляції в областях губернатори висловлювали думку, що якість їхньої роботи не може радикальним чином змінити рівень інфляції.

“Ми розповіли прем`єр-міністру речі, про які вона не знала. Сподобалося їй це чи ні, сподіваюся, буде дано в дорученнях Кабінету міністрів”, - заявив Б.СИЛЕНКОВ, відповідаючи на запитання УНІАН, як Ю.ТИМОШЕНКО відреагувала на заяви губернаторів.

Він також підкреслив, що вважає позитивним, що в результаті обговорення цього питання було досягнуто розуміння, що за ситуацію з інфляцією має бути сумісна відповідальність як губернаторів, так і уряду.