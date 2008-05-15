Криму обіцяють 27° тепла

Прогноз погоди до кінця тижня

16 травня (п`ятниця) в Криму без опадів. Вдень температура повітря 18-23° тепла, вночі 4-9°. Вітер південний 5-10 м/с. Як повідомляє Укргідрометцентр, на вихідних на півострові також без опадів. 17 травня (субота) в Криму вдень температура 20-25° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер південний 7-12 м/с. 18 травня (неділя) в Криму вдень температура 22-27° тепла, вночі 5-10° тепла. Вітер південний 7-12 м/с.

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