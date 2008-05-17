Лесбійки та геї вимагають законом заборонити їх дискримінацію в Україні

Геї та лесбійки України вимагають від Президента та уряду запровадити законодавчу заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії сказала Лайма ГЕЙДАР.

“Нам непотрібні особливі специфічні права. Ми потребуємо можливості повною мірою користуватися нашими законними фундаментальними правами, свободи, які б були забезпечені ефективними механізмами реалізації”, - сказала Л.ГЕЙДАР.

Вона також зауважила, що влада повинна легалізувати громадянське партнерство для людей гомосексуальної орієнтації; надати гомосексуальним подружжям усю повноту соціальних та економічних прав нарівні з гетеросексуальними сім’ями; визнати в Україні чинними одностатеві шлюби між громадянами України або між громадянами України та іноземцями, законно укладені в інший державі, а також законно зареєстровані за кордоном громадянські партнерства; запровадити на державному рівні програми соціальної підтримки геїв та лесбійок та урахувати їх права при розробці та реалізації нормативно-правових актів.

На її переконання, для вирішення проблеми ненависті за ознакою сексуальної орієнтації, потрібна лише політична воля.

Л.ГЕЙДАР наголосила, що нехтування з боку держави нагальних проблем цієї спільноти людей посилює соціальну напругу в суспільстві, призводить до гальмування інтеграції України до демократичного європейського та світового співтовариства.

Вона також розповіла, що досвід країн, що захистили гомосексуальних громадян від дискримінації та дозволили шлюби або цивільні партнерства, свідчать по те, що в цих країнах зростають прибутки компаній та прибутки до державної скарбниці, зменшуються державні витрати на соцзабезпечення залучаються висококваліфіковані фахівці та зростає приріст населення.

Також вона нагадала, що у травні 1991 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність з міжнародної класифікації психіатричних і поведінкових розладів. Крім того, в 1991 році Україна перша з колишніх радянських республік скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками і припинила лікувати гомосексуальність у психіатричних клініках.

В свою чергу, представник всеукраїнської громадської організації “Гей-форум України” Святослав ШЕРЕМЕТ повідомив, що згідно з дослідженнями, в Україні проживає від 800 тис. до 1,2 млн. геїв та лесбійок.