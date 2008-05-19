Грач: Тимошенко треба, щоб її вигнали
Україна опинилася ще ближче до піночетівщини
Лідер комуністів Криму, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ вважає, що зі збільшенням президентських повноважень Україна опинилася ще ближче до авторитаризму.
Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Л.ГРАЧА про ухвалення в новій редакції Закону про Кабінет Міністрів України.
«Однозначно: суспільство в небезпеці. Зі збільшенням президентських повноважень країна опинилася ще ближче до піночетівщини», - сказав депутат.
Л.ГРАЧ також заявив, що «далеко не розумним є факт голосування БЮТівцями за невигідний для них варіант закону про Кабмін, що розширює повноваження Президента». Депутат-комуніст вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО «втомилася від влади» на посаді прем`єр-міністра й «робить усе для наближення кінця своєї влади». «Втомилася від влади, якою так і не зуміла розпорядитися як прем`єр-міністр для корінного покращення ситуації в державі. Й робить усе для наближення кінця своєї влади. Вона віддає своєму головному супернику ЮЩЕНКУ прапор у руки – закон про Кабмін, розуміючи, що віддає разом із ним ключ від свого прем`єрського кабінету. Й робить це свідомо», - впевнений Л.ГРАЧ.
«На сьогоднішній момент, коли програно все – й соціально-економічна ситуація в країні, й вибори в Києві, - їй (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) треба, щоб її вигнали, й чекати виборів Президента. Там уже всі думки й розрахунки», - сказав Л.ГРАЧ.