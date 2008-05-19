Грач: Тимошенко треба, щоб її вигнали

Лідер комуністів Криму, народний депутат (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ вважає, що зі збільшенням президентських повноважень Україна опинилася ще ближче до авторитаризму.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Л.ГРАЧА про ухвалення в новій редакції Закону про Кабінет Міністрів України.

«Однозначно: суспільство в небезпеці. Зі збільшенням президентських повноважень країна опинилася ще ближче до піночетівщини», - сказав депутат.

Л.ГРАЧ також заявив, що «далеко не розумним є факт голосування БЮТівцями за невигідний для них варіант закону про Кабмін, що розширює повноваження Президента». Депутат-комуніст вважає, що Юлія ТИМОШЕНКО «втомилася від влади» на посаді прем`єр-міністра й «робить усе для наближення кінця своєї влади». «Втомилася від влади, якою так і не зуміла розпорядитися як прем`єр-міністр для корінного покращення ситуації в державі. Й робить усе для наближення кінця своєї влади. Вона віддає своєму головному супернику ЮЩЕНКУ прапор у руки – закон про Кабмін, розуміючи, що віддає разом із ним ключ від свого прем`єрського кабінету. Й робить це свідомо», - впевнений Л.ГРАЧ.

«На сьогоднішній момент, коли програно все – й соціально-економічна ситуація в країні, й вибори в Києві, - їй (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) треба, щоб її вигнали, й чекати виборів Президента. Там уже всі думки й розрахунки», - сказав Л.ГРАЧ.