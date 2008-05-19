Список травмованих внаслідок ДТП у Криму (дані МНС)

Інформацію про росіян, що постраждали в дорожній аварії в Криму, їх родичі можуть отримати по телефону «гарячій лінії». Телефон в кримському санаторії «Північне сяйво»: 8-10-3-06563-28989 (для дзвінків з Росії). З України набирати так: 8-06563-28989.

Крім телефону, прес-служба Головного управління МНС України в Криму повідомляє про стан здоров`я що постраждали - пасажирів автобуса і автомобіля "Фольксваген".

За даними МНС, госпіталізовано 18 чоловік, зокрема 11 дітей і 7 дорослих (далі текст російською мовою):

1. Литвиненко Ирина Юрьевна – 35 лет (экскурсовод автобуса), житель крымского города Саки. Состояние тяжелое. Госпитализирована в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы им. Семашко.

2. Ковальчук Сергей Васильевич – 48 лет (пассажир а/м «Фольксваген») житель Красногвардейского района. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение 6-й городской больницы Симферополя.

3. Фирсова Наталия Владимировна – 27 лет (пассажир автобуса), житель России, АР Коми, Сыктывкар. Состояние тяжелое. Госпитализирована в реанимационное отделение 6-й городской больницы Симферополя.

4. Фирсова Ксения Владимировна – 6 лет (пассажир автобуса), житель России, Коми, Сыктывкар. Состояние средней степени тяжести. Госпитализирована в хирургическое отделение Детской клинической больницы им. Титова Симферополя.

5. Фирсов Андрей Владимирович – 9 лет (пассажир автобуса), житель России, Коми, Сыктывкар. Состояние средней степени тяжести. Госпитализирован в хирургическое отделение ДКБ им. Титова.

6. Акопов Ашот Садридинович – 33 года (находился в «Фольксвагене»), житель Симферополя. Состояние средней степени тяжести. Госпитализирован в травматологическое отделение 6-й городской больницы Симферополя.

7. Заболотная Юлия Александровна – 30 лет (пассажир автобуса), житель России, Коми, г. Усинск. Состояние удовлетворительное. Амбулаторное лечение (находится в хирургическом отделении ДКБ им. Титова с детьми).

8. Заболотный Николай Александрович – 3 года 10 мес. (пассажир автобуса), житель России, Коми, г. Усинск. Состояние удовлетворительное. Доставлен в хирургическое отделение ДКБ им. Титова. Амбулаторное лечение.

9. Заболотный Алексей Александрович – 10 лет (пассажир автобуса), житель России, Коми, г. Усинск. Состояние удовлетворительное. Доставлен в хирургическое отделение ДКБ им. Титова. Амбулаторное лечение.

10. Одинцова Елена Викторовна – 30 лет (пассажир автобуса), житель России, Коми, пос. Троицко-Печерск. Состояние удовлетворительное. Амбулаторное лечение (находится в хирургическом отделении ДКБ им. Титова с детьми).

11. Одинцов Павел Александрович – 6 лет (пассажир автобуса) житель России, Коми, пос. Троицко-Печерск. Состояние удовлетворительное. Доставлен в хирургическое отделение ДКБ им. Титова. Амбулаторное лечение.

12. Одинцов Александр Александрович – 4 года (пассажир автобуса), житель России, Коми, пос. Троицко–Печерск. Состояние удовлетворительно. Доставлен в хирургическое отделение ДКБ им. Титова. Амбулаторное лечение.

13. Мочеев Сергей Владимирович – 30 лет (пассажир автобуса), живет Россия, Коми, пос. Троицко-Печерск. Состояние удовлетворительное. Доставлен в травмпункт 6-й городской больницы Симферополя. Амбулаторное лечение.

14. Мочеева Кристина Сергеевна – 4 года (пассажир автобуса), житель России, Коми, пос. Троицко-Печерск. Состояние удовлетворительное. Доставлена в хирургическое отделение ДКБ им. Титова.

15. Крайнев Олег Романович - 4 года (пассажир автобуса), житель России, Коми, Ишма. Состояние удовлетворительное. Госпитализирован в травматологическое отделение Сакской ЦРБ.

16. Логинов Еримей Александрович - 4 года (пассажир автобуса), житель России, Коми, Усть-Кулонский район, пос. Кебан-вель. Состояние удовлетворительное. Госпитализированный в травматологическое отделение Сакской ЦРБ.

17. Кирпулев Никита Михайлович - 4 года (пассажир автобуса), житель России, Коми, Сыктывкар. Состояние средней степени. Госпитализирован в травматологическое отделение Сакской ЦРБ.

18. Хоменко Даниил Александрович – 6 лет (пассажир автобуса) житель России, Коми, Усть-Вимский район, пос. Айкино. Состояние удовлетворительное. Госпитализирован в травматологическое отделение Сакской ЦРБ.