Діти в Україні все більше хворіють на нервові розлади

Здоров’я українських дітей з кожним роком дедалі слабшає.

Про це повідомила керівник відділення проблем здоров’я сім’ї Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (ІПАГ) Зореслава ШКІРЯК-НИЖНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона оприлюднила результати дослідження науковців ІПАГ, які засвідчили, що медичні проблеми тісно пов’язані із соціальними. “Ми спостерігаємо зростання показників майже усіх дитячих хвороб. Надто нас турбує поглиблення невротизації серед дітей”, - зазначила З.ШКІРЯК-НИЖНИК. Зокрема, найістотнішим чинником, що спричинює нервові розлади, професор назвала несприятливу атмосферу у родині. “Здоров’я дитини напряму залежить від стосунків між батьками”, - наголосила З.ШКІРЯК-НИЖНИК.

У свою чергу заступник директора Інституту ПАГ, керівник відділення ендокринної гінекології професор Тетяна ТАТАРЧУК, торкнувшись цієї проблеми, зауважила, що лише 20% у структурі порушень дитячого здоров’я – це суто медичні проблеми. “Інші 80% - це наслідки стосунків між батьком і матір’ю. Це є основною причиною статевих розладів у підлітків - неплідність у дівчаток та розлади у юнаків”, - зазначила Т.ТАТАРЧУК.