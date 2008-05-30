Крим шукає господаря для дамби

Розділову дамбу і комплекс інженерних споруд водозниження озера Сасик-Сиваш у Криму профільний комітет парламенту пропонує передати Державному комітету України з водного господарства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, це питання обговорювалося на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, яке відбулося в Криму.

Зокрема, в ході засідання було вирішено підготувати пакет документів і дати доручення Кабінету міністрів України в найкоротші терміни вирішити питання про передачу розділової дамби і комплексу інженерних споруд озера Сасик-Сиваш на баланс водогосподарської спеціалізованої організації, що належить до сфери управління Держкомітету України з водного господарства.

За словами голови підкомітету ВР з питань екологічної політики і екологічної безпеки Сергія ВАСИЛЕНКА, «поки у дамби не буде господаря, питання її відновлення ніхто вирішити не зможе». «Коли з`явиться господар, можна буде здійснювати фінансування і виділяти кошти як з державного, так і з місцевих бюджетів. Я обіцяю, що ця дамба матиме нового господаря, з якого ми зможемо запитати, пора припиняти говорильню і приступати до конкретних справ», - сказав С.ВАСИЛЕНКО.

На думку представників Головного управління МНС у Криму, чим швидше буде вирішене питання приналежності дамби, тим швидше буде розпочатий комплекс робіт і зняти з порядку денного питання про можливі надзвичайні ситуації в курортних містах державного значення – Євпаторії та Саках.

«У разі прориву розділової дамби в зону підтоплення потрапляє територія середньовічного євпаторійського могильника, де похованні загиблі від епідемії, а також марганцевого шлаконакопичувача Сакського державного хімічного заводу. Все це може привести до попадання в Чорне море, озеро Сасик-Сиваш і питний шар грунтових вод хімічно шкідливих речовин і носіїв вірусів, окрім цього, в зоні затоплення опинилася б залізниця і автомобільна дорога, що зв`язують Євпаторію з Сімферополем», - нагадують в ГУ МНС у Криму.