«Казка» припинила страйк

Ялтинський зоопарк «Казка» - перший приватний зоопарк у СНД – від сьогодні знову відкритий для відвідувачів.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив директор зоопарку, депутат кримського парламенту Олег ЗУБКОВ.

Нагадаємо, зоопарк закрився для відвідувачів 4 дні тому у зв`язку з ситуацією, що склалася через територію паркувального майданчика біля «Казки». Незважаючи на те, що конкурс на право оренди цієї території виграв зоопарк, на майданчику діяла група осіб із Тернополя, яка вимагала з відвідувачів гроші за право під`їзду до «Казки». Ці люди керувалися рішенням одного з кримських судів, в якому зазначалося, що внесені зміни у старий договір, і між Лівадійською селищною радою і одним із підприємців укладений договір «на паркування» до 2013 року. Такий стан справ «Казка» і деякі депутати кримського парламенту розцінювали як спробу рейдерського захоплення території зоопарку.

Як повідомив О.ЗУБКОВ, цього тижня апеляційний суд підтвердив перемогу зоопарку «Казка» у конкурсі на право оренди паркувального майданчика.

Крім того, зазначив О.ЗУБКОВ, начальник кримської Державтоінспекції «відкликав узгодження про дислокацію «тернопільських паркувальників» біля зоопарку».

«Паркувальники пошли з території, а ми знову відкриті для відвідувачів», - сказав директор зоопарку.

Він також підкреслив, що паркування біля зоопарку тепер безплатне, тому люди можуть приїжджати в «Казку», не боячись, що хтось вимагатиме з них гроші за паркування.

*** Зоопарк «Казка» створений в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. На даний час у зоопарку утримується понад 700 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів.

Довгий час група підприємців із Тернополя стягувала платню з відвідувачів за право під`їзду до «Казки», своїми діями створюючи антирекламу зоопарку. За право під`їзду з кожного автомобіліста брали від 25 до 50 грн., при цьому відвідувачів часто ображали.