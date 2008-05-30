Ющенко хоче преференції для одіночок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за надання можливості усиновлювати дітей одиноким людям.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цілому Україна іде правильною європейською демографічною політикою.

Він навів статистку, що за останні три роки коефіцієнт народжуваності в Україні збільшився з 8 до 10,2.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що цьому, серед іншого, сприяло і виділення грошової допомоги при народженні дитини.

Увагу Президент приділив питанню національної програми усиновлення дітей. Він зауважив, що не може погодитись з ініціативою парламенту заборонити усиновлення одиноким батькам.

«На мій погляд, якщо не в першу чергу, то на рівних умовах жінка-одиначка потребує такої преференції держави. Можливо, вона буде набагато більш кращою мамою у своїх обставинах. Це почуття більш вистраждано, це не її вина, що у неї так склалася доля», - сказав Президент, зауваживши, що це має стосуватись і одиноких чоловіків.

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що парламент підтримає його ініціативу урівняти у правах в частині виділення фінансової допомоги родини, які народили дитину, і родини, які усиновили дитину.