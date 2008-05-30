РНБО реанімує угоду з Vanco

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про необхідність відміни постанову Кабінету Міністрів про розрив угоди з Vanco.

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявила журналістам секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.

«На сьогодні доведено, що компанія Vanco на законних підставах ввійшла в процедуру конкурсу і виграла його на тих умовах, які запропонував уряд в 2005 році. Було складено необхідні документи з урядом, і компанія готова виконувати свої зобов`язання. Зараз м`яч на полі Кабміну, і він повинен виконувати ці рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, законність процедур підтверджена висновками Інституту законодавства Верховної Ради.

«І Генеральна прокуратура надала висновки, і відповідні служби з приводу наказу Мінприроди від 25 квітня 2008 року про анулювання спеціального дозволу на користування надрами компанією Vanco», - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також повідомила, що за ініціативою міжвідомчої робочої групи було запропоновано відмінити рішення про односторонній вихід з угоди.

«Генеральна прокуратура повинна ухвалити дієві заходи стосовно тих, хто не виконує рішення, які приймала Генеральна прокуратура. І ці рішення сьогодні були ухвалені більшістю голосів. Проти голосувала прем`єр-міністр», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ наголосив, що уряд не має наміру змінювати позицію щодо компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинена дія наказу Мінприроди із зобов`язанням його відмінити.

21 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.