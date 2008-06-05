Прокуратура відстояла квартиру для неповнолітнього кримчанина

Прокуратура Криму відстояла квартиру для неповнолітнього.

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратуи Криму, після смерті батька квартиру хлопця продали люди, котрі діяли за дорученням батька. Прокуратура звернулася в інтересах юного кримчанина до суду і довела, що у зв`язку зі смертю довірителя дія довіреності припиняється. На цій підставі договір купівлі-продажу квартири неповнолітнього був визнаний недійсним.

"Апеляційна інстанція погодилася з доводами прокуратури і скасувала рішення місцевого суду, згідно з яким неповнолітній кримчанин не міг претендувати на квартиру батька. Справу було відправлено на новий розгляд, результат якого став позитивним для хлопця", - повідомляє прокуратура АРК.