Ющенко наказав голові Радміну Криму проводжати і зустрічати його
20:26, 09 червня 2008Крым
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А кримського спікера бачити не хоче
Президент України Віктор Ющенко ввів голову Ради Міністрів Криму до складу офіційних учасників проводів і зустрічей Президента при здійсненні ним державного, офіційного і робочого візитів за кордон. Про це йдеться в указі Президента № 527/2008 від 9 червня.
При цьому Ющенку вивів зі складу зустрічаючих голову Верховної Ради Криму.
Нагадаємо, в березні Ющенко ввів голову Верховної Ради і секретаря Ради національної безпеки і оборони до складу офіційних учасників проводів і зустрічей Президента при здійсненні ним державного, офіційного і робочого візитів за кордон.
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