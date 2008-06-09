Ющенко наказав голові Радміну Криму проводжати і зустрічати його

Президент України Віктор Ющенко ввів голову Ради Міністрів Криму до складу офіційних учасників проводів і зустрічей Президента при здійсненні ним державного, офіційного і робочого візитів за кордон. Про це йдеться в указі Президента № 527/2008 від 9 червня.

При цьому Ющенку вивів зі складу зустрічаючих голову Верховної Ради Криму.

Нагадаємо, в березні Ющенко ввів голову Верховної Ради і секретаря Ради національної безпеки і оборони до складу офіційних учасників проводів і зустрічей Президента при здійсненні ним державного, офіційного і робочого візитів за кордон.

proUA