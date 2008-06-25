У комуністiв 2 млн. «так», щоб флот Росії навіки залишався в Севастополi
КПУ розвінчує міф про суть ПР
У Криму зібрано більше 2 мільйонів 42 тисяч підписів за безстрокове перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. З них – понад 150 тисяч підписів зібрано в Севастополі.
Це стверджують організатори збору підписів – кримські комуністи, повідомляє кореспондент УНІАН.
Прес-служба Кримського республіканського комітету Компартії України нагадує, що лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ «неодноразово звертався в усній і письмовій формі до всіх керівників політичних партій проросійської орієнтації з пропозицією включитися в процес збору підписів». Проте на заклик відгукнулися тільки СПУ і ПСПУ. «Кримська організація Партії регіонів категорично відмовилася брати участь у зборі підписів за безстрокове перебування Чорноморського флоту в Севастополі, - заявляє Компартія. - Подібна політична поведінка ще раз переконливо розвінчує розхожий міф про нібито проросійську суть Партії регіонів, а також її сателітів».
Як повідомляв УНІАН, заклик про початок збору підписів під текстом Народного плебісциту про безстрокове перебування Чорноморського флоту в Криму був проголошений Л.ГРАЧЕМ 2 травня на традиційній партизанській маївці.
5 травня за ініціативою комуністів і антифашистів у Криму офіційно стартував збір підписів за те, щоб Чорноморський флот Росії «навіки залишався» в Севастополі. Комуністи заявляли про намір зібрати в АР Крим і Севастополі близько 2 млн. підписів.