Скандальну «Росію» перевірить КРУ

Співробітники Контрольно-ревізійного управління (КРУ) в АР Крим в серпні проведуть перевірку курортно-оздоровчого комплексу «Росія», довкола якого на півострові розгорається скандал, – нібито посадовими особами Верховної Ради автономії було проведено незаконне відчуження майна цього об`єкту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі виконуючий обов`язки заступника начальника КРУ в АРК Роман ЧУБКО повідомив, що ГоловКРУ України доручило персонально йому провести перевірку «Росії».

«Ревізія призначається, орієнтування, з 25 серпня. Протягом 1,5 місяців, відповідно до закону, ми її проведемо, і ми зробимо виводи, хто законно, що робить на території нашої республіки (Криму – УНІАН), а хто ні», - сказав Р.ЧУБКО.

При цьому Р.ЧУБКО повідомив, що у нього з кримським спікером виникла конфліктна ситуація. «Відповідно до закону України про КРУ моя посада не зобов`язана узгоджуватися з Верховною Радою Криму, відповідно до Конституції Криму – моя посада повинна узгоджуватися. Сьогодні йдуть судові тяжби у зв`язку з тим, що я не зовсім законно, або незаконно, або, можливо, законно зарахований на цю посаду, і ініціатором всіх тяжб є ніхто інший, як голова Верховної Ради ГРИЦЕНКО», - сказав виконуючий обов`язки заступника начальника КРУ в АРК.

*** Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО підтвердив, що Генеральна прокуратура України завела кримінальну справу щодо посадовців Верховної Ради Криму за фактом перевищення службових повноважень. І додав: «...навіть мені подзвонили керівники Партії регіонів з натяками, який добрий спікер у Кримській автономії (А.ГРИЦЕНКО - член Партії регіонів. – УНІАН)», - сказав голова МВС.

Голова Верховної Ради АРК назвав заяву міністра такою, що не відповідає дійсності. «За інформацією, що є у мене, - зазначив спікер автономії, - спеціальна комісія Генеральної прокуратури України зараз проводить перевірку правомірності дій співробітників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, які ініціювали порушення кримінальної справи за фактом передачі в оренду корпусу Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія», а саму справу скасовано».