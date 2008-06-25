Хто поцупив бюджетні мільйони?

У даний час Контрольно-ревізійне управління (КРУ) в Автономній Республіці Крим проводить ревізію діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив виконуючий обов`язки заступника начальника КРУ в Криму Роман ЧУБКО.

Він зазначив, що КРУ проводить перевірку ”з питання правильності виконання договорів” на суму понад 100 тис. грн., укладених між «Чорноморнафтогазом» і різними підприємствами. ”І один із договорів на суму майже 110 мільйонів ”виліз”, - сказав Р.ЧУБКО. За його словами, ці гроші досі не знайдено.

”Урядом (Юлії ТИМОШЕНКО - УНІАН) було виділено 200 млн. грн. на розробку газових родовищ для того, щоб збільшити видобуток газу на шельфі Чорного моря. 109 млн. із цих 200 млн. було відразу направлено до Києва, з Києва перераховано до Дніпропетровська, в Дніпропетровську через дві-три фірми прокручено, й 109 млн. зникли”, - сказав представник кримського КРУ.

”Я сподіваюся, що ці гроші буде повернено або, принаймні, устаткування, що було передбачено за технологічним проектом, буде встановлено”, - зазначив Р.ЧУБКО.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 13 червня заявив, що Головне слідче управління МВС порушило кримінальну справу за фактом розкрадання понад 100 млн. грн., виділених урядом на підтримку ДАТ ”Чорноморнафтогаз”.

18 червня Печерський районний суд Києва скасував постанову МВС про порушення кримінальної справи за фактом розтрати посадовцями ”Чорноморнафтогазу” 109,862 млн. грн. бюджетних коштів. Таким чином, суд частково задовольнив скаргу одного з керівників ”Чорноморнафтогазу”.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці й видобутку нафти й газу в акваторії Чорного й Азовського морів.