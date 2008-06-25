Україною курсує 36 літніх потягів

Станом на 25 червня «Укрзалізниця», окрім 159 цілорічних, призначила 36 пар літніх поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, минулого року в червні до Криму було призначено 35 пар літніх поїздів.

Крім того, залізницями країн СНД призначено в кримському напрямку 42 літні поїзди. Робота з вивчення попиту на найпопулярніші напрямки триватиме й надалі, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, загалом графіком руху поїздів «Укрзалізниці», який набув чинності 25 травня, в кримському напрямку планується направити 116 пар поїздів, із них 88 пар - літніх поїздів, із яких 65 пар - формування ”Укрзалізниці”.