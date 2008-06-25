У Луценка відкидають звинувачення в побитті радника мера Алушти

Головне управління МВС України в Криму заперечує звинувачення в незаконному затриманні радника мера Алушти Віталія ПРИБЕГИ і застосуванні до нього недозволених методів дізнання.

Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві міліції автономії у відповідь на звинувачення кримських парламентаріїв, що «після відвідин» В.ПРИБЕГОЮ ізолятора тимчасового тримання медики виявили у нього різні травми.

«Корпоративна солідарність, схоже, була проявлена Верховною Радою АР Крим в питанні захисту «законних інтересів» громадянина Віталія ПРИБЕГИ – радника міського голови Алушти і селищного голови Партеніта (вони затримані, підозрюються в отриманні хабарів в особливо крупних розмірах - УНІАН)», - говориться в заяві міліції.

«Правоохоронці, напевно, не звернули б на нього уваги, якби ПРИБЕГА не став ініціатором проведення облоги будівлі УБОЗ у Сімферополі з вимогою звільнити консультованих ним осіб, що піймалися на хабарах. У результаті агресивних спроб ПРИБЕГИ проникнути до режимної установи, він був затриманий для встановлення особи. Документів при собі «двоголовий радник» не мав і для подальшого розгляду був направлений з санкцією прокурора в приймач-розподільник», - наголошується в повідомленні.

З`ясувалося, що В.ПРИБЕГА «фактично бомжує», оскільки наприкінці травня він «був виписаний з міста Кременчук Полтавській області до Криму, але в автономії не зареєстрований».

Крім того, за даними міліції, В.ПРИБЕГА був «одним з активних членів ОЗУ Крамаренка, лідер якого має статус «злодія в законі» і є здоровим і понині».

Міліція стверджує, що В.ПРИБЕГА, знаходячись в приймачі-розподільнику, на умови і режим тримання не скаржився. «Окрім цього, при поміщенні та звільненні з приймача-розподільника кожен громадянин у обов`язковому порядку оглядається медичними співробітниками, про що складається відповідний документ», - йдеться в повідомленні.

Кримський Главк міліції заявляє, що діагноз В.ПРИБЕГИ «з переліком заподіяних травм, які неможливо встановити візуально», був «зготовлений під натиском», і саме він фігурував при обговоренні «справи ПРИБЕГИ» в парламенті АРК. «Офіційно до справжнього моменту прокуратурі і міліції медичний висновок не наданий», - підкреслюється в повідомленні.

Головне управління МВС України в Криму заперечує звинувачення в застосуванні до В.ПРИБЕГИ недозволених методів дізнання. «За необхідності нами буде ініційовано проведення незалежної медичної експертизи для встановлення дійсного діагнозу на момент звільнення ПРИБЕГИ з приймача-розподільника», - наголошується в повідомленні.

«За наявними матеріалами, ПРИБЕГА був поставлений “смотрящим” за діяльністю мера Алушти і селищного голови Партеніта від контролюючої цей регіон політичної сили, коріння і лідери якої тісно переплелися з бандитським минулим півострова», - заявляє міліція АРК.

Як повідомляв УНІАН, за даними Кримської організації партії «Союз», після затримання правоохоронцями радник мера Алушти потрапив до лікарні.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО на засіданні президії Верховної Ради АРК заявив, що після відвідин В.ПРИБЕГОЮ ізолятора тимчасового тримання медики виявили у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нирок, синці у області плечей, забій м`яких тканин і т.д. А.ГРИЦЕНКО зажадав від прокуратури автономії провести перевірку.