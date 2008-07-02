Крим в розпал курортного сезону залишився без гарячої води

Влада Криму висловлює крайнє занепокоєння у зв`язку з тим, що ряд регіонів півострова в розпал курортного сезону залишився без гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН, кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні в коментарі журналістам назвав відсутність гарячої води «найбільшою проблемою» нинішнього сезону.

«Ця проблема пов`язана із впорядковуванням поставок газу на територію України, яка структура буде оператором. Сьогодні «Нафтогаз України» не виділив лімітів «Кримтеплокомуненерго», що у свою чергу не дає «Кримгазу» змоги поставляти газ на це підприємство. Я скажу, що є підприємства, організації санаторно-курортного комплексу, які на 100% розрахувалися з «Кримтеплокомуненерго» за поставлене тепло. Але разом з тим є борги, і «Нафтогаз України» сьогодні не дає газу в повному обсягу, аби забезпечити курортний сезон», - сказав кримський спікер.

За його словами, сьогоднішня ситуація показала: влада автономії правильно вчинила, передаючи в комунальну власність об`єкти теплопостачання. Там, де об`єкти передано, керівництво міст розв`язало проблему з лімітом газу, сказав голова парламенту автономії. «Там проблем не існує», - запевнив він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, найближчим часом він збирається виїхати до Києва для обговорення ситуації з подачею газу на територію автономії.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ДК «Газ України», станом на 20 червня борг «Кримтеплокомуненерго» за спожитий газ становить 62 млн. грн. (рівень оплати - 64%), борг «Кримтеплоелектроцентраль» - 15 млн. грн. (53%).