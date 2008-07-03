Улюблене свято Керчі (програма)
13:24, 03 липня 2008Крым
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Біля самого синього моря
13 липня Керч відзначатиме улюблене міське свято - День рибака.
Святкові заходи заплановані на міській набережній і площі Леніна. Програма на площі розрахована на п`ять годин. Початок о 18.00. На міській набережній відбудуться змагання з плавання, стрітбола та ін.
Старше покоління запрошують на концертно-конкурсну розважальну програму «Грай, гармонія», а молодь - на програму «Керченський бриз».
Також буде організована виставка «Біля самого синього моря» за участю підприємств, ВНЗ, майстрів народної творчості.
Вистава і водна феєрія відбудуться ввечері на водній станції.
За матеріалами Керч - це моє місто
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