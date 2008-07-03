Никитському ботсаду шиють справу

Прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу за фактом нецільового використання бюджетних коштів посадовцями національного наукового центру Никитський ботанічний сад (Велика Ялта, Крим). Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 210 Кримінального кодексу України - порушення законодавства про бюджетну систему України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, під час перевірки було встановлено, що протягом останніх двох років ботсад витратив всупереч цільовому призначенню 1,2 млн. грн.

"У НБС усвідомили, що знаходяться на курорті, і виділені на наукові роботи бюджетні гроші витратили на оздоровлення", - йдеться у повідомленні.

З`ясовуються всі обставини злочину.

Довідка УНІАН. Нікітський ботанічний сад заснований 1812 року, один із найстаріших ботанічних садів світу. Засновник саду – російський учений-ботанік Христиан Стевен. У саду зібрано унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур із багатьох країн світу.