Відкриття кінофестивалю «Артек»

4 липня - 21.00. Відкриття XVI Міжнародного дитячого кінофестивалю «Артек» (Артек, Велика Ялта).

Тел. + 380654 36-37-33.

У конкурсній програмі фестивалю буде представлено вісім нових фільмів: «Прикольна казка», «Батьківщина або смерть», «Розиграш», «18-14», «Діти місячного сяйва», «Муха», «Маленькі герої» і «Блаженна». Ці фільми знято кінематографістами Німеччини, Білорусі, Ізраїлю, Росії та України.

Гостями «Артека» стануть відомі актори, кінокритики та ін. Серед них - Сергій АСТАХОВ, Олексій АСТАХОВ, Наталія СУМСЬКА, Ольга СУМСЬКА, Оксана БАЙРАК, Раїса НЕДАШКІВСЬКА, Богдан БЕНЮК, Ірма ВІТОВСЬКА, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, Кирило ПЛЄТНЬОВ, Олександра НАЗАРОВА та багато інших.