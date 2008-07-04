До Криму привезуть «Че Гевару»

Сьогодні в Ялті відкривається XVI Міжнародний дитячий кінофестиваль.

Як повідомили УНІАН в дирекції кінофестивалю, його організатором є Фонд пропаганди дитячого кіномистецтва «Кіногрім» (Москва, Росія).

У конкурсній програмі - 7 нових дитячих картин: «Кука», «Ми з майбутнього», «Батьківщина або смерть», «Руді - гонче порося», «Сезон відкриттів», «Чаклун і румба», «Че Гевара».

Оцінюватимуть картини діти, котрі відпочивають у липневу зміну в таборах Великої Ялти. «Саме вони увійдуть до складу Великого дитячого журі (близько 1200 дітей) і Малого дитячого журі. Діти визначать найкращі фільми з представлених цього року на конкурс, а також назвуть переможців у номінаціях «Найкращий актор» і «Найкраща актриса», зазначають організатори.

Програма ретро-кінотеатру цього року присвячується 80-річчю актора Георгія Віцина. Діти побачать музичний кінофільм «Стара, стара казка» (1968 р.), де знімався Г.Віцин.

Крім того, до 100-річчя російського кіновиробництва юним глядачам покажуть унікальну картину «Бабка і мурашка» за мотивами байки Івана Крилова. «Це перший об`ємний мультфільм в історії кіно, створений 95 років тому», - повідомляють організатори кінофестивалю.

Цього року кінофестиваль розширює свою географію, його заходи проходитимуть у Ялті, Гурзуфі, Форосі і Севастополі. Захід відвідають «зірки» кінематографу і молоді артисти.

Фестиваль проводиться за підтримки мерії Москви, уряду Криму, мерії Ялти, Гурзуфської селищної ради.

Президенти XVI Міжнародного дитячого кінофестивалю - народний артист СРСР Василь ЛАНОВИЙ і народний артист України, режисер Олег ФІАЛКО.

XVI дитячий кінофестиваль завершиться 10 липня.

Як повідомляв УНІАН, з 4 по 10 липня в Криму також проходить XVI Міжнародний дитячий кінофестиваль «Артек». У конкурсній програмі 8 нових фільмів: «Прикольна казка», «Батьківщина або смерть», «Розіграш», «18-14», «Діти місячного світла», «Муха», «Маленькі герої» і «Блаженна». Організаторами заходу є Міжнародний дитячий центр «Артек», Міністерство культури і туризму України та Академія дитячого і молодіжного фільму (Росія).