Нечупарам вручатимуть «Глиняного черевика»

Виконавчий комітет міської ради Євпаторії затвердив нову відзнаку - «Глиняний черевик року».

«Глиняний черевик року» присуджується за незадовільний санітарний стан, впорядкування, озеленення територій, а також за неякісне надання послуг, йдеться в положенні про затвердження знаку, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Збиратимуть інформацію про номінантів управління міського господарства, економіки, головного управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків, торгівлі і підприємництва, управління архітектури і містобудування міськради. Відтак управління надаватимуть матеріали про номінантів до громадської ради при мерові Євпаторії.

Щомісяця лауреатам-нечупарам вручатимуться свідоцтва встановленого зразка.

За підсумками року суспільна рада вручить відзнаку «Глиняний черевик року».

Відомості про лауреатів відзнаки «Глиняний черевик року» розміщуватимуться на рекламних стендах на в`їздах до Євпаторії, друкуватимуться в міській газеті, розміщуватимуться на сайті міськради.