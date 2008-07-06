Дві людини потонули під час шторму

У Криму, купаючись в морі під час шторму 6-7 балів, потонули чоловік і жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні увечері на дикому пляжі в бухті Караджинська.

Під час купання у шторм потонули житель Києва (1974 року народження) і жителька білоруського міста Гродно (1980 року народження).

«Місце для купання пристосоване не було, найближчий рятувальний пост був на відстані кілометра», - відзначили в кримському Главку МНС.