Погода на 7-9 липня

Найближчими днями в Україні буде спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 7 липня на території країни мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східній частині та в Криму, вдень у західних областях короткочасні дощі, окремі грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19° (на північному сході місцями 7-9°), вдень 23-28°, на півдні до 32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

8-9 липня у східних областях, Криму та Приазов’ї мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21° (8 липня у східних областях 10-15°); вдень 27-32°, в степовій частині Криму до 34°. На решті території хмарна з проясненнями погода. Короткочасні дощі, грози, подекуди град, у центральних та південних областях шквали 15-20 м/с, вночі 8 липня у Карпатах та прикарпатському регіоні, 9 липня у центральних областях місцями сильні дощі. Вітер південно-західний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, 9 липня в західних областях місцями 9-11°; вдень 8 липня у північних областях 22-27°, у центральних 25-30°, на Одещині та Миколаївщині 29-34°, 9 липня 20-25°, на півдні до 28° (у західних областях 8-9 липня 18-23°).