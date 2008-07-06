Саратов: інцидент у Севастополі нікого не прикрашає

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що вчорашній інцидент на Графській пристані між українськими моряками і активістами проросійських партій, що стався під час встановлення меморіальної дошки на честь 90-річчя підйому українського прапору на кораблях Чорноморського флоту Росії, “нікого не прикрашає”

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання В.САРАТОВ висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Севастополі.

Він нагадав, що раніше міська рада ухвалювала рішення про те, що цій дошці не місце на Графській пристані.

В.САРАТОВ також стверджує, що про наміри встановити вчора меморіальну дошку не були попереджені місцеві органи влади, міліція та СБУ.

За словами голови міськради, тому „стихійно виникла акція протесту”.

Водночас В.САРАТОВ вислови упевненість, що у таких складних, неоднозначних питаннях треба шукати якісь компроміси, спільне рішення.

За словами голови міської ради, невдовзі депутати дадуть оцінку тому, що відбулося на Графській пристані.

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів, чи не погіршив вчорашній інцидент на Графській пристані настрій українським морякам, командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ сказав: „Моряки вірно служать Україні, і жоден недбалий вчинок якихось недбалих людей не завадить морякам і святкувати, і виконувати свої завдання”.

Як повідомлялося, 5 липня в Севастополі відбулося зіткнення між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.