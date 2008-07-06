Стала відома дата початку «Сі Бриз»

20:00, 06 липня 2008
Крым
0 0

Тенюх: вже є пряма готовність

Міжнародні військові навчання „Сі Бриз-2008” відбудуться, як і планувалося, з 14 по 26 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі повідомив командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

За його інформацією, підготовка до цих навчань практично вже завершена, „і вже є пряма готовність до них, все йде згідно плану”.

Віце-адмірал додав, що 14 липня він відбуває в Одесу для участі у відкритті навчань „Сі Бриз-2008”.

За словами І.ТЕНЮХА, 23-24 липня в ході навчань відбудеться висадка повітряного і надводного десантів.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2008 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про допуск підрозділів збройних сил інших країн та територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”. У відповідності до цього закону, у 2008 році передбачено проведення 9 навчань за участю українських військовослужбовців за межами території України та 11 військових навчань на території України, у тому числі “Сі Бриз – 2008”.

У цьогорічному “Сі Бриз” візьмуть участь представники 15 країн (Азербайджану, Бельгії, Вірменії, Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Німеччини, США, Туреччини, Франції та України).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter