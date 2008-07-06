Стала відома дата початку «Сі Бриз»

Міжнародні військові навчання „Сі Бриз-2008” відбудуться, як і планувалося, з 14 по 26 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі повідомив командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

За його інформацією, підготовка до цих навчань практично вже завершена, „і вже є пряма готовність до них, все йде згідно плану”.

Віце-адмірал додав, що 14 липня він відбуває в Одесу для участі у відкритті навчань „Сі Бриз-2008”.

За словами І.ТЕНЮХА, 23-24 липня в ході навчань відбудеться висадка повітряного і надводного десантів.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2008 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про допуск підрозділів збройних сил інших країн та територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”. У відповідності до цього закону, у 2008 році передбачено проведення 9 навчань за участю українських військовослужбовців за межами території України та 11 військових навчань на території України, у тому числі “Сі Бриз – 2008”.

У цьогорічному “Сі Бриз” візьмуть участь представники 15 країн (Азербайджану, Бельгії, Вірменії, Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Німеччини, США, Туреччини, Франції та України).