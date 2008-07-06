У Луценка Ющенку пригадали Закон «Про міліцію»

Міністерство внутрішніх справ України наполягає на повній відповідності призначення заступника міністра – начальника Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим відповідно до базового закону – Закону України «Про міліцію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, йдеться про призначення заступником міністра начальника кримської міліції генерал-майора Миколу ІЛЛІЧОВА.

Міністерство зауважує, що зокрема, відповідно до статті 7 цього Закону заступник міністра внутрішніх справ – начальник Головного управління МВС в АРК призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада Криму відмовилась погодити призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС – начальником міліції Автономної Республіки Крим, мотивуючи тим, щовідповідно до Конституції АРК узгодження призначення на посаду начальника кримської міліції і звільнення з цієї посади дає Верховна Рада автономії. Того ж дня Кабінет міністрів призначив М.ІЛЛІЧОВА.

20 червня Президія Верховної Ради Криму звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням припинити дію законодавчого акту Кабінету міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра.

4 липня В.ЮЩЕНКО зупинив дію цього урядового розпорядження, оскільки вважає, що за таких обставин призначення Кабміном М.ІЛЛІЧОВА на посаду здійснене всупереч нормам Конституції, а отже, в порушення частини третьої статті 113 Основного Закону держави.