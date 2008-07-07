Москаль говорить, що Гриценко «підставив» Балогу, а той - Ющенка

Анулювати наказ Міністерства внутрішніх справ України про призначення генерал-майора Миколи ІЛЛІЧОВА на посаду заступника голови МВС – начальника Головного управління МВС Криму можна тільки в судовому порядку.

Про це сказано в заяві Відділу зв`язків з громадськістю кримського ГУ МВС.

Прес-служба міліції Криму повідомляє, що після затвердження Кабінетом Міністрів розпорядження про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ МВС уклало з ним контракт, в якому зазначено причини й умови його розірвання, а також видало відповідний наказ. «Розірвати контракт з ІЛЛІЧОВИМ і анулювати наказ МВС України можна тільки в судовому порядку», - сказано в повідомленні.

Прес-служба міліції Криму стверджує, що Міністерство внутрішніх справ планує звернутися до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням скасувати указ про припинення розпорядження уряду України про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Крім того, відділ зв`язків з громадськістю міліції Криму цитує народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ, який заявив, що спікер кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО в ситуації з М.ІЛЛІЧОВИМ «підставив» Секретаріат Президента України, а той - своєю чергою - главу держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив М.ІЛЛІЧОВА в.о. начальника кримської міліції.

13 червня 2008 року Ю.ЛУЦЕНКО підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС України – начальником ГУ кримської міліції.

18 червня Верховна Рада Криму відмовилася погоджувати призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. Того ж дня Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА на посаду.

20 червня Президія ВР Криму звернулася до Президента В.ЮЩЕНКА з проханням припинити дію законодавчого акту Кабінету Міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду.

4 липня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном усупереч Конституції України.

Міністерство внутрішніх справ України наполягає на повній відповідності призначення заступника міністра – начальника Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим базовому закону – Закону України «Про міліцію».