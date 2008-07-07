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Сесія міськради Севастополя
10:09, 07 липня 2008
Крым
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8 липня - 09.30. Сесія міськради Севастополя.
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