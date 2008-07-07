Саакашвілі приїде до Ялти

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ стане учасником 5-го щорічного саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука, що організовує саміт, М.СААКАШВІЛІ прибуде до Ялти 12 липня. Він виступить на пленарній сесії, присвяченій питанням побудови демократії і ринкової економіки в Чорноморському регіоні. Разом з ним у дискусії виступлять віце-президент Європейського парламенту, член Правління YES Марек СІВЕЦЬ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, 5-й щорічний самміт YES пройде 10-13 липня в Ялті у Лівадійському палаці. Серед його учасників – прем`єр-міністр Великобританії у 1997-2007 роках Тоні БЛЕР, президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік СТРОС-КАН, президент Польщі у 1995-2005 роках і член Правління YES Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ.

Крім того, у дискусіях візьмуть участь провідні стратеги найбільших політичних партій США - республіканець Карл РОУВ, екс-заступник глави Адміністрації Президента Джорджа БУША-молодшого, головний стратег президентських виборчих кампаній Дж.БУША, а також демократ Боб ШРАМ, політичний консультант виборчих кампаній Альберта ГОРА і Джона КЕРРІ. Модератором дискусій виступить президент Ради з Міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) Ричард ХААС.

Всього у саміті візьмуть участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу.

*** ”Ялтинська Європейська Стратегія” (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу в ЄС.