У Севастополі не розминулися Жигулі і Волга (фото)

Одна людина загинула, ще одна отримала травми сьогодні внаслідок ДТП у Севастополі.

Прес-служба ДАІ Севастополя повідомляє, що на 21 км автодороги Танкове – Оборонне сталася аварія за участю автомобілів ВАЗ і ГАЗ. Внаслідок ДТП водій ВАЗ від отриманих травм помер на місці події, водія "Волги" шпиталізовано. Причини ДТП з`ясовуються.

*** За минулий тиждень на території Севастополя сталися 130 ДТП, в яких 41 людина постраждала.

Фото ДАІ Севастополя.