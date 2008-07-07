У Севастополі не розминулися Жигулі і Волга (фото)
13:43, 07 липня 2008Крым
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Внаслідок ДТП загинула одна особа
Одна людина загинула, ще одна отримала травми сьогодні внаслідок ДТП у Севастополі.
Прес-служба ДАІ Севастополя повідомляє, що на 21 км автодороги Танкове – Оборонне сталася аварія за участю автомобілів ВАЗ і ГАЗ. Внаслідок ДТП водій ВАЗ від отриманих травм помер на місці події, водія "Волги" шпиталізовано. Причини ДТП з`ясовуються.
*** За минулий тиждень на території Севастополя сталися 130 ДТП, в яких 41 людина постраждала.
Фото ДАІ Севастополя.
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