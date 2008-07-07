Конкурентоспроможність Криму. Круглий стіл

10 липня - 14.00. Круглий стіл на тему: конкурентоспроможність Криму в державному і міжнародному масштабі. В рамках заходу відбудеться презентація Звіту про конкурентоспроможність України і регіонів, який підготував Світовий Економічний Форум разом із Фондом «Ефективне Управління». Сімферополь, вул. Севастопольська, пров. Учбовий, 8; зала засідань вченої ради Кримського інженерно-педагогічного університету (2-й поверх адміністративного корпусу). Акредитація - 8(050) 3823952, info@strategi.com.ua

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