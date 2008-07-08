Українська громада Севастополя обіцяє повалити Катерину II, якщо...

Громадська організація “Українська громада Севастополя” вимагає від Президента України, прем’єр-Міністра України і голови Верховної Ради України розглянути ситуацію, що склалася у Севастополі, на засіданні РНБО; розпустити міську раду Севастополя, заборонити діяльність антиукраїнських організацій і партій в Севастополі і в Криму; суворо покарати організаторів і учасників акту вандалізму у Севастополі 5 липня відповідно до чинного законодавства, а також притягнути до відповідальності за бездіяльність керівників севастопольської міліції і прокуратури, позбавити офіцерських звань і пенсій Міністерства оборони України офіцерів запасу - учасників згаданих організацій.

Про це йдеться у заяві цієї громадської організації з приводу сплюндрування 5 липня представниками проросійських партій та організацій щойно встановленої меморіальної дошки на честь 90-річчя підйому українського прапору на кораблях Чорноморського флоту Російської імперії. Текст цього документа має УНІАН.

Акт вандалізму, що стався на Графській пристані Севастополя 5 липня, напередодні свята Військово-Морських Сил України, представники Української громади називають „глумом над історією України, спробою розпалити міжнаціональну ворожнечу, силовим нападом на українських військовослужбовців”.

Також в Українській громаді звинувачують правоохоронців у небажанні наводити лад у місті. „Міліція і прокуратура від наведення порядку ганебно відмовилися”, – йдеться у заяві.

У документі, підписаному головою „Української громади Севастополя” Мирославом МАМЧАКОМ, підкреслюється, що вандали, які зірвали меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році, діяли “виключно бандитськими методами”.

„Попередньо спланований антиукраїнський шабаш яскраво продемонстрував, що у місті-герої сформувалися напівфашистські кримінальні організації, які присвоїли собі назви ”Русскій блок”, ”Руская община Севастополя”, і які під виглядом громадських організацій і партій діють виключно бандитськими методами, повністю ігноруючи закон. Ці події показали, що дані організації тісно пов’язані з Партією Регіонів, з окремими депутатами міської ради та силовими структурами Севастополя. Простежується зв`язок і розгалуження цієї банди”, – зазначають автори звернення.

Водночас, „Українська громада Севастополя” наголошує, що українці міста дедалі частіше зазнають принижень і залякувань.

“Українці Севастополя позбавляються законного захисту держави. Членам українських організацій останнім часом все більше погрожують фізичною розправою, тероризують по телефону, обмальовують житлові будинки, знущаються на сайтах в Інтернеті та прилюдно принижують за українське слово, як це мало місце не лише 5 липня, а й 22 червня, на заході до дня початку Великої Вітчизняної війни”, – підкреслюється у заяві.

„До сьогодні Українська громада Севастополя, діючи виключно у рамках закону, не втягувалася в політичні інтриги і демарші ”рускоязичних організаций”. Ми не заважали будівництву і встановленню пам`ятника розпутній цариці Катерині ІІ, який і будувався виключно для приниження українців, татар і нашої держави. Однак, наша толерантність, виваженість і терпіння сприйняті ”Русскім блоком” і окремими депутатами міської ради за слабість і боягузтво. Нас вже почали виганяти з рідної хати!” – наголошують представники громадської оргванізації.

„Якщо українська влада не прийме рішучих мір по наведенню порядку у Севастополі, не покарає провокаторів, не стане на захист відданих українській справі мешканців міста, „Українська громада Севастополя” вимушена буде формувати власні структури по захисту своїх домівок, своїх рідних і своєї країни”, – йдеться у зверненні.

У документі зазначається, що кримінальні елементи, пов’язані з окремими представниками політичних сил, влади й місцевими депутатами переступили останню межу у приниженні національної честь і гідності як держави так і кожного українця Севастополя. “Сьогодні нам фактично кинуто виклик. Ми виклик приймаємо! Ми його приймаємо, бо коли місцева влада не хоче чи не може навести порядок у місті, ми більше не можемо допускати власного приниження у власному домі”, – відзначають представники громадської організації.

Українська громада Севастополя також попереджає, що у разі, „коли до Дня Незалежності України не буде знайдена і урочисто встановлена сплюндрована пам`ятна дошка, Українська громада напередодні Дня незалежності України за прикладом російської общини повалить пам’ятник Катерині ІІ, про що вже розпочинає перемовини про спільні дії з кримськотатарською громадою Севастополя”.

„Цим самим ми самі, якщо не може влада, виконаємо рішення суду про незаконність установлення цього пам`ятника”, – підкреслюється у заяві.

Автори заяви також закликали мешканців Севастополя не допустити розгулу “шовінізму, бандитизму і тероризму” у місті, виважено та з повагою ставитися до історичного минулого, “до злагоди і дружби, яким так завжди славився Севастополь”.